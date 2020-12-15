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SEO-продвижение сайтов с гарантией по договору

Увеличим продажи за счет привлечения целевого трафика с Яндекс и Google
Обеспечим высокую конверсию сайта и стабильные позиции в ТОП
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5 причин, по которым выбирают нас:

Финансовые гарантии
Мы работаем на результат и продвигаем сайты с гарантией роста позиций и посещаемости сайта. При отсутствии результатов в течение 50 дней мы возвращаем 100% потраченных средств.
Оправданная стоимость услуг
Прозрачное ценообразование и выгодные тарифы по продвижению сайтов подойдут для московских и региональных заказчиков с сайтами различной тематики.
Надежная защита Ваших инвестиций в интернет-рекламу
Наша цель - сделать ваш сайт прибыльным в долгосрочной перспективе, поэтому мы применяем только проверенные инструменты и механизмы продвижения сайта в поиске.
Контроль эффективности своих расходов
Все наши клиенты имеют доступ в личный кабинет проекта, где представлены наглядные отчеты с результаты нашей работы. Вы всегда сможете контролировать процесс в режиме реального времени.
Высокий уровень клиентского обслуживания
Наша поддержка обеспечит бесперебойную работу сайта в режиме 24/7. За Вашим проектом закрепляется SEO-специалист, координирующий все изменения по сайту.
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Месяц поискового продвижения в подарок!
Спешите! Предложение действует до 31 марта 2022 г.
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Продвижение сайтов в Москве и регионах России

Оптимизация сайта и продвижение в поисковых системах Яндекс и Google обеспечит новый приток целевых посетителей, заинтересованных в ваших товарах или услугах. Выведение сайта в ТОП-10 - это не только имидж вашей организации, но и один из эффективных инструментов повышения продаж сегодня.

Агентство Semotion с 2011 года осуществляет комплексное SEO продвижение сайта в интернете и является одним из лидеров рынка. В нашей команде только квалифицированные, опытные SEO-специалисты и передовой арсенал проверенных методов поисковой раскрутки.

Мы продвигаем сайты в интернете любой тематики по Москве и другим регионам России.

При заказе SEO продвижения сайта в нашей компании вы получаете рост не только оговоренных в рамках договора ключевых запросов, но и по “производным” фразам. В результате ваш бизнес получит максимальный охват целевой аудитории и улучшение репутации бренда.

Результаты наших работ

topweldcut.ru
Инженерные решения
Инженерные решения
195 запросов в ТОП
Рост трафика 240%
Увеличение конверсии на 4%
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muzzshop.ru
Магазин музыкальных инструментов
Магазин музыкальных инструментов
260 запросов в ТОП
Прирост трафика в х109
Увеличение конверсии на 3,5%
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greenhouse21vek.ru
Автономные канализации
Автономные канализации
126 запросов в ТОП
Рост трафика 386%
Конверсия на 4-5%
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amurles.ru
Интерьеры из дерева на заказ
Интерьеры из дерева на заказ
125 запросов в ТОП
Рост трафика 243%
Конверсия 3-5%
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tortvam.com
Сеть кондитерских магазинов
Сеть кондитерских магазинов
155 запросов в ТОП
Рост трафика 249%
Увеличение конверсии на 3,5%
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Этапы работ по SEO продвижению

Быстрый результат можно получить только при правильно выбранной стратегии продвижения.

В зависимости от тематики сайта, возраста и уровня конкуренции в нише планируется наиболее оптимальная схема вывода сайта в ТОП. Стандартно сроки составляют от 3 до 6 месяцев, но нужно учитывать некоторые особенности поисковиков.

Знания об особенностях алгоритма поиска применяются на следующих этапах:

Анализ тематики
Аудит сайта, анализ конкурентов, оценка уровня конкуренции
Создание структуры
Сбор семантики и кластеризация. Создание быстрой и удобной навигации по сайту
Оптимизация контента
Копирайтинг и оптимизация текстов с учетом продвигаемых ключевых запросов
Внешняя оптимизация
Планомерное увеличение естественной ссылочной массы для повышения траста сайта

Отзывы о нас

DOTFIX Software
DOTFIX Software

Компания «DOTFIX Software» выражает признательность компании Semotion за прекрасные результаты в продвижении нашего сайта.

Кондитерская "Новый год"
Кондитерская "Новый год"

Спасибо ребятам из Semotion за проделанную работу по созданию и продвижению нашего сайта. За 4 месяца вывели в ТОП по всем основным запросам.

Отель "Дмитровский"
Отель "Дмитровский"

Благодарим за эффективный результат по локальному продвижению нашего сайта! Надеемся сохранить такую динамику и дальше.

Bedford group
Greenhouse21vek
Maestro
Muzzshop
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Стоимость услуг интернет-рекламы

Создание
сайтов
от 15 000 руб. в месяц
Продвижение
сайтов
от 25 000 руб. в месяц
Поддержка
сайта
от 15 000 руб. в месяц
Контекстная
реклама
от 20 000 руб. в месяц
Управление репутацией в поисковых системах (SERM)

SERM (англ. Search Engine Reputation Management) — комплекс мероприятий, направленных на повышение узнаваемости бренда в просторах интернета.

Мы следим за вашими упоминаниями на сторонних сайтах и отрабатываем спорные ситуации, тем самым вытесняя негативную информацию из поисковых систем.

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Контент маркетинг и SEO

Качественный копирайтинг — это залог успешного развития web-сайта и повышения его видимости в поисковиках по большому числу тематических запросов.

Наше агентство предлагает своим клиентам услуги по подбору профильного специалиста и оптимизации текстов под ключ. Мы умеем делать контент не только для SEO, но и для клиентов!

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Наши клиенты

Atol
Muzzshop
Третий элемент
Шестой элемент
Второй элемент
Greenhouse21vek
Ekzamens
Девятый элемент
Десятый элемент
11 элемент
Первый элемент

Что нового в мире рекламы?

Ведение электронного маркетинга в кризис
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Понимание жизненного цикла контента как ключ к преодолению кризиса продаж
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Бренды B2B: 5 маркетинговых стратегий, чтобы выйти из кризиса без потерь
15 декабря 2020 г.
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